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    Колосков: Кандидатура Карпина в сборной России себя оправдала

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном продлении контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Если бы меня спросили правильное ли это решение, я бы ответил, что да. У меня нет никаких сомнений, что его кандидатура себя оправдала. Он пользуется авторитетом у футболистов, знает их потребности, так как он изучил их, а они его. У меня нет никаких сомнений, что Карпина надо оставлять», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

    Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Его контракт с РФС рассчитан до августа 2024 года. Также 55-летний специалист работает главным тренером «Ростова».

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