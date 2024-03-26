Колосков: Кандидатура Карпина в сборной России себя оправдала

Почетный президент РФСвысказался о возможном продлении контракта главного тренера сборной России

«Если бы меня спросили правильное ли это решение, я бы ответил, что да. У меня нет никаких сомнений, что его кандидатура себя оправдала. Он пользуется авторитетом у футболистов, знает их потребности, так как он изучил их, а они его. У меня нет никаких сомнений, что Карпина надо оставлять», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Его контракт с РФС рассчитан до августа 2024 года. Также 55-летний специалист работает главным тренером «Ростова».