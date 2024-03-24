Нагельсман о голе на 7-й секунде: Так и планировали, это задумка нашего тренера по стандартам

Главный тренер сборной Германиипрокомментировал победу над(2:0) в товарищеском матче.

Немецкая сборная открыла счет уже на седьмой секунде после точного удара Флориана Вирца, которому ассистировал Тони Кроос.

«Команда заслуживает огромной похвалы, мы показали очень хорошую игру. Особенно это касается первых 25 минут, мы могли забить как минимум еще один мяч.

Розыгрыш с центра поля (в эпизоде с первым голом — прим.) так и планировался — благодаря нашему тренеру по стандартам Мадсу Буттгерайту все было здорово подготовлено и исполнено.

Во втором тайме мы вновь усилили давление и имели три-четыре очень хороших момента. После ряда замен у Ундава и Миттельштедта тоже были отличные шансы забить. В целом я очень доволен», — приводит слова Нагельсмана Bild.