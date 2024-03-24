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    Холанн признался, какие правила современного футбола его раздражают больше всего

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    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о современных футбольных правилах, которые раздражают его больше всего.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Допустим, игроки бросают аут в ту или другую сторону, это не имеет значения. Но им нужно убедиться, что они держат мяч двумя руками. Я даже правил не знаю, но если я решу бросить, то, скорее всего, сделаю это неправильно.

    При этом не имеет значения, бросаете вы мяч прямо вниз, прямо вверх или что-то еще. Я бы это изменил.

    Также не должны быть ситуации, когда игрок крадет слишком много метров при вбрасывании, должен быть предел тому, как далеко вы можете отойти (от точки ухода мяча в аут), и предел тому, как долго вы будете вбрасывать мяч. Я думаю, так будет и в будущем», — цитирует Холанна Daily Mail.

    Кроме того, Холанн призвал внедрить систему автоматического определения аута по аналогии с автоматическим взятием ворот.

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