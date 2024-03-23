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    Шабаров: Замены освежили игру, перевернули ее

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    Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о матче против уругвайской команды «Насьональ U21» (7:2).

    Иван Шабаров
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    Иван Шабаров

    «Наверное, соперник действительно отнёсся к игре как к товарищеской. Они были постарше, но такого желания, как у молодежной сборной Уругвая позавчера, у них не было. Но это не умаляет достоинств нашей команды. Большую часть времени первого тайма мы играли достаточно агрессивно, не всё получалось с точки зрения взаимодействий при отборе мяча, но ряд хороших действий на перехвате и при создании быстрых атак получилось. Может быть, где‑то даже транжирили моменты.

    Замены освежили игру, перевернули ее. Думаю, благодаря этому счёт стал таким крупным. Ключевым стал момент, когда Худяков отбил пенальти, потому что счёт мог стать 3:2, и всё было бы по-другому», — цитирует Шабарова «Чемпионат».

    Голы в составе нашей сборной забивали Никита Салтыков (18-я минута), Артем Быковский (28-я, 30-я), Илья Родионов (63-я и 85-я), Александр Чупаев (80-я), Игорь Дмитриев (90-я, с пенальти).

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