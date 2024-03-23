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    Семак: Реализация сегодня подвела, не смогли забить

    Футбол Товарищеские матчи Зенит Црвена Звезда
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (0:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Хорошая игра получилась. К сожалению, не смогли забить и пропустили не самый обязательный мяч. И у нас хорошие моменты были. По составу — дали возможность сыграть больше тем, кто получает меньше игровой практики. Те, кто не приехали, восстанавливаются и работают в Санкт‑Петербурге.

    Закономерен ли результат? Сложно сказать. Выигрывает та команда, которая забивает. Раз мы не смогли забить или забили, но не засчитали… В любом случае, счет на табло. И говорить о том, сколько было у кого моментов и насколько итог закономерен, неправильно. "Црвену Звезду" — с победой, а мы будем готовиться к официальным матчам. Реализация сегодня подвела, не смогли забить.

    Что касается пропущенного гола, неудачно сыграли, не скоординировался Артур Черный. Мяч отскочил в центр, им хорошо распорядился игрок соперника», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков после 20 туров.

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