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    Радимов: По игре «Зенита» и «Црвены Звезды» казалось, что какое‑то чувство тревоги витает на стадионе

    Футбол Товарищеские матчи Зенит Црвена Звезда
    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о товарищеском матче питерской команды против «Црвены Звезды» (0:1).

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «В данной ситуации результат на другой план отходит и говорить о нем совершенно нет смысла. Сыграли вничью, выиграл бы "Зенит", всё это другая история. То, что сыграли, кто‑то может воспринимать хорошо, кто‑то — плохо, но там в Сербии тоже живые люди и хорошо, что они здорово приняли и скорбели с нашим народом. Не случайно мы говорим, что сербы и русские — братья навек. Футбол — не настолько важная часть нашего существования как жизнь. Это отходит сейчас на второй план.

    Не могу сказать, каково это играть в таких условиях. Конечно, все видели и слышали о том, что произошло в Москве. Не думать об этом невозможно. Сербы молодцы, что поддержали. По игре казалось, что какое‑то чувство тревоги витает на стадионе», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

    На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков после 20 туров.

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