Глушаков: Легко адаптировался в Армении, я — народный футболист

Хавбек армянского «Урарту»сообщил, как себя чувствует в новом чемпионате.

«У меня в Армении всё хорошо. Спасибо большое! Для меня нет сложности нигде адаптироваться. Я народный футболист, всё нормально (смеётся)! Пока пауза на сборные — был дома. Сейчас обратно вернулся.

До паузы на сборные выиграли матч и вышли в полуфинал Кубка. Чемпионат Армении своеобразный по-своему. Каждые четыре дня игра, как в АПЛ. Соображаю, как правильно восстанавливаться и правильно готовиться к матчам.

Как функционально правильно себя готовить и набирать физические кондиции. Ты отыграл матч, а у тебя через четыре дня — следующий матч. Нужно правильно подготовить организм к матчу. Ты не можешь после игры дать силу или какую-то беговую работу — тебе нужно восстанавливаться», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Денис Глушаков в феврале 2024 года пописал контракт с армянским «Урарту», но пока не сыграл ни одного матча в чемпионате. В России его последним клубом была «Кострома», выступающая во Второй лиге.