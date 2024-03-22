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    Глушаков: Легко адаптировался в Армении, я — народный футболист

    Футбол Сборная Армении Сборная России Футбол России
    Хавбек армянского «Урарту» Денис Глушаков сообщил, как себя чувствует в новом чемпионате.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «У меня в Армении всё хорошо. Спасибо большое! Для меня нет сложности нигде адаптироваться. Я народный футболист, всё нормально (смеётся)! Пока пауза на сборные — был дома. Сейчас обратно вернулся.

    До паузы на сборные выиграли матч и вышли в полуфинал Кубка. Чемпионат Армении своеобразный по-своему. Каждые четыре дня игра, как в АПЛ. Соображаю, как правильно восстанавливаться и правильно готовиться к матчам.

    Как функционально правильно себя готовить и набирать физические кондиции. Ты отыграл матч, а у тебя через четыре дня — следующий матч. Нужно правильно подготовить организм к матчу. Ты не можешь после игры дать силу или какую-то беговую работу — тебе нужно восстанавливаться», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

    Денис Глушаков в феврале 2024 года пописал контракт с армянским «Урарту», но пока не сыграл ни одного матча в чемпионате. В России его последним клубом была «Кострома», выступающая во Второй лиге.

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