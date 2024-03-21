Экс-защитник «Сочи»: Все складывается так, что Промеса мы уже вряд-ли увидим в «Спартаке»

Бывший защитниквысказался о ситуации с нападающим, который находится под стражей в Дубае.

«Это потеря для "Спартака". Промес — лидер клуба и один из лучших футболистов в чемпионате. Заменить его равноценно сейчас некем.

Все складывается так, что Промеса мы уже вряд ли увидим в "Спартаке". Наверняка будет разрыв контракта в одностороннем порядке, и всё», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, что Промеса задержали в Дубае (ОАЭ) из-за того, что футболист «Спартака» покинул место ДТП. Также, Квинси грозит эстрадиция в Нидерланды, где ему грозит 6 с половиной лет за контрабанду наркотиков и нанесение увечий родственнику.