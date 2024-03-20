Захарян: Когда я нахожусь в Испании абстрагируюсь от всех новостей

Полузащитники сборной Россииобъяснил, почему не читает новости во время выступления за испанскую команду.

«Когда я нахожусь там, в Сан-Себастьяне, то абстрагируюсь от всех новостей, потому что не до этого мне. Там по-другому жизнь протекает, не как тут. Здесь я читал всякое, да, в Испании — нет. Критика меня не задевает.

Напрягала ли ситуация с тем, что не удавалось забить дебютный гол? Нет не напрягала, потому что знал, что просто нужно работать и в какой-то момент это произойдет. Было же много моментов у меня, я просто ждал», — цитирует Захаряна РИА Новости.

Напомним, что сборная России сыграет против Сербии 21-го марта в 20:00 мск в рамках товарищеского противостояния. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В нынешнем сезоне Захарян провел 20 матчей за «Реал Сосьедад» в Примере, забил гол и сделал голевую передачу.