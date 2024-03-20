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    Захарян: Когда я нахожусь в Испании абстрагируюсь от всех новостей

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    Полузащитник «Реал Сосьедада» и сборной России Арсен Захарян объяснил, почему не читает новости во время выступления за испанскую команду.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Когда я нахожусь там, в Сан-Себастьяне, то абстрагируюсь от всех новостей, потому что не до этого мне. Там по-другому жизнь протекает, не как тут. Здесь я читал всякое, да, в Испании — нет. Критика меня не задевает.

    Напрягала ли ситуация с тем, что не удавалось забить дебютный гол? Нет не напрягала, потому что знал, что просто нужно работать и в какой-то момент это произойдет. Было же много моментов у меня, я просто ждал», — цитирует Захаряна РИА Новости.

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    В нынешнем сезоне Захарян провел 20 матчей за «Реал Сосьедад» в Примере, забил гол и сделал голевую передачу.

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