Ребров: Для меня всегда сложный вопрос, кто не попадет в заявку на матч, ведь все ребята хорошо работает

Главный тренер сборной Украинывысказался о предстоящем матче против сборной Боснии и Герцеговины.

«Я знаю Саво Милошевича как игрока, но не как тренера. Он проработал в сборной Боснии лишь четыре матча, и в этих поединках он поменял много игроков и даже структуру игры. Подготовиться к такой команде достаточно тяжело.

Цыганков? У нас есть еще один день, посмотрим как он будет чувствовать себя после тренировки. Конечно, он важный игрок для нас, но у нас 28 футболистов — есть кем его заменить. Но Виктор очень важен, и я надеюсь, что он скоро вернется.

Это будет очень тяжелая игра, ведь мы играем на выезде. В таком матче каждая команда может хорошо подготовиться и показать лучший футбол. Босния — хорошая команда с хорошими игроками, но мы сосредоточены на своей игре.

За эту неделю в нашей команде не было новых травм. Для меня всегда сложный вопрос, кто не попадет в заявку на матч, ведь все ребята хорошо работает. Это будет очень тяжелое решение», — приводит слова Реброва terrikon.com.

Напомним, встреча между украинской и боснийской сборными состоится 21 марта. Победитель сыграет с лучшим из пары Исландия — Израиль.

В рамках трёх стыковых турниров 21 марта состоится шесть полуфиналов, а 26 марта — три финала. Три победителя финалов станут участниками Евро-2024, который пройдет в Германии.