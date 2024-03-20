Нагельсман ответил, кого считает фаворитами Евро-2024

Главный тренер сборной Германиивысказался о главных фаворитах предстоящего Евро-2024.

«Я всегда считаю, что если ты принимаешь участие в каком-то турнире, то должен хотеть его выиграть. Я бы хотел выиграть турнир с этой командой. Фавориты мы или нет — это уже другая тема…

У Франции лучшая команда, но у Англии и Испании тоже хорошие команды. В конце концов, есть игры на выбывание. Форма в день матча играет свою роль», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Евро 2024 примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.