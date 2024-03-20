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    «Ливерпуль» назвал имя нового спортивного директора

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    «Ливерпуль» сообщил о назначении Ричарда Хьюза на пост спортивного директора.

    Ричард Хьюз
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    Ричард Хьюз

    Хьюз приступит к работе в «Ливерпуле» с 1 июня, сообщает пресс-служба «красных».

    Эта должность до сих пор оставалась вакантной после ухода Йорга Шмадтке сразу после январского трансферного окна.

    44-летний Хьюз в настоящее время занимает пост технического директора в «Борнмуте». В клубе с южного побережья Англии он работает с 2014 года.

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    • Инициатором приглашения Хьюза стал Майкл Эдвардс, недавно ставший генеральным директором по футбольным операциям компании Fenway Sports Group, которая является владельцем «Ливерпуля».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после 28 туров.

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