«Ливерпуль» назвал имя нового спортивного директора

Ричард Хьюз Фото: globallookpress.com
Хьюз приступит к работе в «Ливерпуле» с 1 июня, сообщает пресс-служба «красных».
Эта должность до сих пор оставалась вакантной после ухода Йорга Шмадтке сразу после январского трансферного окна.
44-летний Хьюз в настоящее время занимает пост технического директора в «Борнмуте». В клубе с южного побережья Англии он работает с 2014 года.
Инициатором приглашения Хьюза стал Майкл Эдвардс, недавно ставший генеральным директором по футбольным операциям компании Fenway Sports Group, которая является владельцем «Ливерпуля».
«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после 28 туров.