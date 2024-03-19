Орлов поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России

Комментаторподелился ожиданиями от матчана стадии полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/24.

Ранее в РПЛ команды в Санкт-Петербурге сыграли вничью 0:0.

«Ожидания от матча в начале марта не оправдались? Да, ну, первый матч был, и "Зенит" был тяжеловат, не в форме, сейчас он набирает её. Ну, а "Спартак", наоборот, выкладывался и, в общем-то, сыграл достойно и получил хорошую прессу. Справедливую прессу за свою игру против "Зенита". Ну, всё равно противостояние одной и другой команды.

Но, интересно, Абаскаль-то остался. Поэтому, значит, продолжается Абаскаль — Семак», — сказал Геннадий Орлов в новом видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» начнется 3 апреля в Москве в 20:30 мск.