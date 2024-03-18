Лодыгин: Из вратарей в РПЛ выделю Сафонова и Максименко

Голкипер «Панатинаикоса» и сборной Россииназвал вратарей, которые являются самыми выделяющимися голкиперами в РПЛ.

«Какой сейчас самый сильный вратарь в РПЛ? Я слежу за РПЛ. На данный момент, наверное, нужно смотреть статистику. Но из того, что я видел, наверное, есть много хороших вратарей.

Если выделить кого-то, то, скорее всего, Матвей Сафонов, он находится в отличной форме. Саша Максименко тоже здесь. Поэтому я думаю, что справедливо, что они находятся здесь», — цитирует Лодыгина ТАСС.

Вскоре сборная России проведет товарищеские матчи с командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта). Оба поединка состоятся в Москве.