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    Лодыгин: Из вратарей в РПЛ выделю Сафонова и Максименко

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    Голкипер «Панатинаикоса» и сборной России Юрий Лодыгин назвал вратарей, которые являются самыми выделяющимися голкиперами в РПЛ.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Какой сейчас самый сильный вратарь в РПЛ? Я слежу за РПЛ. На данный момент, наверное, нужно смотреть статистику. Но из того, что я видел, наверное, есть много хороших вратарей.

    Если выделить кого-то, то, скорее всего, Матвей Сафонов, он находится в отличной форме. Саша Максименко тоже здесь. Поэтому я думаю, что справедливо, что они находятся здесь», — цитирует Лодыгина ТАСС.

    Вскоре сборная России проведет товарищеские матчи с командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта). Оба поединка состоятся в Москве.

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