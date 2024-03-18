Бистрович уверен, что «Балтика» останется в РПЛ

Хавбек «Балтики»уверен, что команда сохранит прописку в РПЛ по итогам сезона-2023/24.

На данный момент команда Сергея Игнашевича занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

«Конечно, "Балтика" останется в РПЛ? Конечно. В последних двух играх после возобновления чемпионата мы показали, что у нас есть качество и уровень.

Мы регулярно создаем моменты, подводит только их реализация. Будем работать над этим, ведь у нас есть все возможности, чтобы остаться в РПЛ», — цитирует Бистровича Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне 25-летний Бистрович принял участие в 18 матчах «Балтики» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.