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    Источник: В «Реале» обеспокоены поведением Винисиуса

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    В «Реале» не устраивает поведение нападающего команды Винисиуса, которое считается непредсказуемым и неконтролируемым. Об этом сообщает Sport.es.

    Винисиус
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    Винисиус

    Стало известно, что в клубе обеспокоены поведением Винисиуса, который вызывает враждебность практически на всех гостевых стадионах, где выступает команда.

    В «Реале» считают, что Винисиус наносит репутационный ущерб клубу своим поведением. Тренерский штаб «сливочных» уже испробовал все методы воздействия на футболиста, но ничего не принесло результата.

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    • Напомним, что в последнем матче «Реала» против «Осасуны» (4:2) Винисиус оформил дубль, получив при этом желтую карточку за излишнюю эмоциональность на 44-й минуте.

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