Источник: В «Реале» обеспокоены поведением Винисиуса

не устраивает поведение нападающего команды, которое считается непредсказуемым и неконтролируемым. Об этом сообщает Sport.es.

Стало известно, что в клубе обеспокоены поведением Винисиуса, который вызывает враждебность практически на всех гостевых стадионах, где выступает команда.

В «Реале» считают, что Винисиус наносит репутационный ущерб клубу своим поведением. Тренерский штаб «сливочных» уже испробовал все методы воздействия на футболиста, но ничего не принесло результата.

Напомним, что в последнем матче «Реала» против «Осасуны» (4:2) Винисиус оформил дубль, получив при этом желтую карточку за излишнюю эмоциональность на 44-й минуте.