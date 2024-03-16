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    Хави о возможном подписании контракта с Феликсом: Мы с президентом обсуждаем это каждый день

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    Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о возможном выкупе полузащитника Жоау Феликса, права на которого принадлежат «Атлетико».

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    «Мы с президентом обсуждаем это, если не каждый день, то каждые два-три дня. С Деку (спортивный директор "Барселоны") мы видимся каждый день, и он знает мою позицию. Однако на сегодняшний день это ничего не меняет», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

    Напомним, что Феликс выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды до лета этого года. В нынешнем сезоне Феликс провел 30 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

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    • Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» хочет получить за трансфер Жоау Феликса около 70-80 млн. евро.

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