«Тулуза» — «Лион»: счет матча 2:3, обзор голов

Александр Ляказетт Фото: globallookpress.com
На голы Александра Ляказетта, Райана Шерки и Джейка О'Брайена хозяева ответили точными ударами Тийса Даллинги и Венсана Сьерро.
Футбол. Франция. Лига 1
Тулуза — Лион 2:3
Голы: 0:1 Александр Ляказетт (33'), 1:1 Тёйс Даллинга (54'), 2:1 Венсан Сьерро (пенальти) (59'), 2:2 Райан Шерки (77'), 2:3 Jake O'Brien (81') Предупреждения: Корентин Толиссо (37'), Стейн Спирингс (43'), Клинтон Мата (45 + 1'), Арон Дённум (45 + 2')
Победа позволила «Лиону» набрать 34 очка и закрепиться на десятом месте в турнирной таблице. У «Тулузы» осталось 29 пунктов и одиннадцатая строчка.