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    «Лион» в результативном матче оказался сильнее «Тулузы»

    «Тулуза» — «Лион»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Тулуза Лион
    В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Лион» на выезде переиграл «Тулузу» со счетом 3:2.

    Александр Ляказетт
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    Александр Ляказетт

    На голы Александра Ляказетта, Райана Шерки и Джейка О'Брайена хозяева ответили точными ударами Тийса Даллинги и Венсана Сьерро.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Тулуза — Лион 2:3
    Голы: 0:1 Александр Ляказетт (33'), 1:1 Тёйс Даллинга (54'), 2:1 Венсан Сьерро (пенальти) (59'), 2:2 Райан Шерки (77'), 2:3 Jake O'Brien (81') Предупреждения: Корентин Толиссо (37'), Стейн Спирингс (43'), Клинтон Мата (45 + 1'), Арон Дённум (45 + 2')

    Календарь и таблица Лиги 1

    Победа позволила «Лиону» набрать 34 очка и закрепиться на десятом месте в турнирной таблице. У «Тулузы» осталось 29 пунктов и одиннадцатая строчка.

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