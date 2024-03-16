Стало известно, когда Неймар вернется в строй

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар отметил, что форвардвосстановится после разрыва крестообразной связки в июле-августе 2024 года.

«Мы ещё не прошли даже половину пути его реабилитации. Только когда мы проведём девять или десять месяцев процедур физиотерапии, можно будет окончательно подтвердить его возвращение на поле», — приводит слова Ласмара Mundo Deportivo.

32-летний Неймар травмировался 18 октября 2023 года во время матча квалификации ЧМ-2026, в котором сборная Бразилии уступила Уругваю со счетом 0:2.

В текущем сезоне Неймар провел 5 встреч во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.