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    Стало известно, когда Неймар вернется в строй

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль Сборная Бразилии
    Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар отметил, что форвард Неймар восстановится после разрыва крестообразной связки в июле-августе 2024 года.

    Неймар
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    Неймар

    «Мы ещё не прошли даже половину пути его реабилитации. Только когда мы проведём девять или десять месяцев процедур физиотерапии, можно будет окончательно подтвердить его возвращение на поле», — приводит слова Ласмара Mundo Deportivo.

    32-летний Неймар травмировался 18 октября 2023 года во время матча квалификации ЧМ-2026, в котором сборная Бразилии уступила Уругваю со счетом 0:2.

    В текущем сезоне Неймар провел 5 встреч во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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