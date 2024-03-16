Литвинов: Стараюсь не читать никакие новости о Промесе

Полузащитникответил на вопрос о ситуации с нападающим команды, который находится под стражей в Дубае.

«Стараюсь не читать никакие новости о Промесе. Просто знаю, что Квинси находится там, где находится. Сильно надеюсь, что он вернется как можно скорее. Конечно, скучаю по нему. Он один из наших лидеров. Надеюсь, что все устаканится, успокоится, и Квинси будет с нами и будет помогать на поле», — сказал Литвинов Sport24.

Напомним, что Промеса задержали в Дубае (ОАЭ) за то, что футболист скрылся с места ДТП. Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где ему грозит 7 с половиной лет лишения свободы за причастность к контрабанде наркотиков и нанесение ножевого ранения родственнику.

После 20-и туров «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 31-м очком в активе.