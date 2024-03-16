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    «Жирона» проиграла «Хетафе»

    «Хетафе» — «Жирона»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 29-го тура испанской Примеры «Хетафе» в родных стенах одолел «Жирону» с результатом 1:0.

    «Хетафе»
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    «Хетафе»

    Автором единственного забитого мяча в данном противостоянии стал Яллу Сантьяго с передачи Илайша Морибы на 33-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Жирона 1:0
    Гол: 1:0 Yellu Santiago (33') Хетафе: Давид Сория, Хуан Иглесиас (Домингуш Дуарте, 90'), Даконам Ортега Дьене, Омар Альдерете, Гастон Альварес (Диего Рико, 57'), Мэйсон Гринвуд, Луис Милья, Илаш Мориба (Карлос Аленья, 68'), Неманья Максимович, Оскар Родригес (Хосе Анхель Кармона, 90'), Yellu Santiago (Хайме Мата, 68') Жирона: Пауло Гассанига, Дейли Блинд, Хуанпе, Эрик Гарсия, Ян Коуту, Пабло Торре (Jastin Garcia, 77'), Алейш Гарсия (Jhon Solis, 54'), Иван Мартин, Артем Довбик, Савио, Кристиан Португес Предупреждения: Савио (9'), Омар Альдерете (11'), Алейш Гарсия (15'), Порту Кристиан (39'), Луис Милья (52'), Кристиан Стуани (86'), Оскар Родригес (90'), Хосе Анхель Кармона (90 + 4'), Маркос Мичел (90 + 7')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Заработанные три очка позволили «Хетафе» набрать 38 пунктов и подняться на девятое место в турнирной таблице. У «Жироны» осталось 62 очка и вторая строчка.

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