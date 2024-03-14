Семин: «Краснодар» при Мусаеве показывал свой лучший футбол

Известный тренерподелился мнением о назначениина пост главного тренера

Мусаев ранее уже тренировал «Краснодар» в 2020-2021 годах.

«Замечательно, что Мусаев вернулся в "Краснодар". При нем, на мой взгляд, команда показывала лучший футбол. Его идеи и стиль больше подходят руководителям.

Еще Мусаев набрался опыта и, думаю, именно он может обострить гонку за "Зенитом". Тем более, подбор игроков "Краснодара" хорош во всех линиях.

А думать лучше это решение или хуже — покажет конец сезона. Только турнирная таблица определит правильно ли поступил "Краснодар".

Но Мусаев импонирует мне как тренер. У него и так были достаточно серьезные успехи с "Краснодаром", а сейчас он стал старше. При нем команда достойна играла в Лиге Чемпионов. Поэтому Мусаев — замечательный вариант для Краснодара», — приводит слова Семина Sport24.

Напомним, в начале февраля Мусаев покинул азербайджанский «Сабах».