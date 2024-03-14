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    Семин: «Зенит» сыграл с «Динамо» на высочайшем уровне

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    Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Зенита» в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против московского «Динамо» со счетом 2:0.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Это был один из лучших матчей в нашем чемпионате. Игра была очень организованной с обеих сторон. Наверное, индивидуальные качества игроков "Зенита" позволили им победить. Уровень готовности "Зенита" на сегодняшний день очень высок.

    Что касается прошлогоднего вылета "Зенита" от "Динамо" из кубка, то здесь комплекс психологии. Наверное, Семак об этом говорил, и сами игроки помнят. Но посмотрите — за такой короткий срок пришло много новых игроков.

    Семак максимально использовал долгий зимний период подготовки. "Зенит" сегодня на высочайшем уровне», — цитирует Семина «Чемпионат».

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