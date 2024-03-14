Нагельсман ответил на вопрос о своем будущем

Главный тренер сборной Германиидал комментарий по поводу своего ближайшего будущего.

«Если у меня будет предложение по контракту, которое поступит перед Евро и которым я буду доволен, позволяющее мне чувствовать себя комфортно, то вероятность того, что я подпишу его до начала турнира, очень высока.

На текущий момент мне не поступало предложений, поэтому я не могу ответить на этот вопрос», — приводит слова Нагельсмана журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее была информация о том, что в услугах Нагельсмана заинтересована каталонская «Барселона».