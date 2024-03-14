ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Динамо»Кассьере хватило 20 минут. «Зенит» смял «Динамо» в Кубке России
    Все новости спорта

    Мостовой об увольнении Ивича: Все делают так, как нравится определенным людям

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар РПЛ Футбол России
    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой признался, что его шокировала новость об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

    Александр Мостовой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Мостовой

    «Как вообще Ивича можно было убрать? Это максимально странная отставка. Я когда увидел, то просто в шоке был. "Краснодар" впервые в истории борется за первое место, и вдруг убирают тренера. Это выглядит очень странно, но такие реалии.

    Все делают так, как нравится определенным людям. Делают хайп, как сейчас модно говорить. Не думаю, что "Краснодар" сейчас упадет, но в любом случае увольнение непонятное.

    Будет смешно, если они выиграют в следующем матче, и начнут говорить, что это без Ивича команда так заиграла. Это, конечно, вообще бред. На самом деле от тренера зависит не так много, как кажется многим болельщикам.

  • Абаскалю пора домой! Черчесов, Жорже, Юран, тандем Канчельскис-Мостовой и еще пять тренеров для «Спартака»
  • Кажется, московские приключения Гильермо Абаскаля подходят к концу
  • 12/03/2024

    • Ивич — один из самых лучших в российской лиге людей именно по‑футбольному. Он вел себя всегда корректно. Команда при нем играла здорово. Никогда ведь "Краснодар" не боролся за чемпионство. Такого никогда не было, а его убирают», — приводит слова Мостового «Евро-футбол».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Байер» завершит европоход «Карабаха»
  • «Байер» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Голевой феерии ждать не стоит, команды не смогут забить много мячей
  • «Спартак» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Локомотив» добиться победы над «Балтикой»?
  • «Локомотив» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вильярреал — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Медведев — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Зверев — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры