Мостовой об увольнении Ивича: Все делают так, как нравится определенным людям

Бывший футболист «Спартака»признался, что его шокировала новость об увольнениис поста главного тренера

«Как вообще Ивича можно было убрать? Это максимально странная отставка. Я когда увидел, то просто в шоке был. "Краснодар" впервые в истории борется за первое место, и вдруг убирают тренера. Это выглядит очень странно, но такие реалии.

Все делают так, как нравится определенным людям. Делают хайп, как сейчас модно говорить. Не думаю, что "Краснодар" сейчас упадет, но в любом случае увольнение непонятное.

Будет смешно, если они выиграют в следующем матче, и начнут говорить, что это без Ивича команда так заиграла. Это, конечно, вообще бред. На самом деле от тренера зависит не так много, как кажется многим болельщикам.

Ивич — один из самых лучших в российской лиге людей именно по‑футбольному. Он вел себя всегда корректно. Команда при нем играла здорово. Никогда ведь "Краснодар" не боролся за чемпионство. Такого никогда не было, а его убирают», — приводит слова Мостового «Евро-футбол».