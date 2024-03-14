Галактионов — о поражении «Локомотива»: Сейчас переполняют эмоции

Главный тренер московскоговысказался о матче против(1:1, 6:7 по пенальти) в Кубке России.

«Сейчас переполняют эмоции. Сложно комментировать именно качество игры. Во‑первых, было вязкое поле, очень много единоборств. Забили быстрый мяч, но, к сожалению, опять пропустили гол со стандарта.

Замены были запланированы? Понятно, что не хотели менять Глушенкова, но он наелся. Переход на схему 4–4–2 и выход Сулейманова случились, так как Дзюба хорошо боролся. Мы выпустили более агрессивного нападающего, чтобы помогать ему», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» теперь продолжит своё выступление в Пути регионов.