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    Кулусевски: Златан тренировался как зверь, по 7 часов в день

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    Шведский полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулусевски вспомнил о своих бывших партнерах по сборной Швеции и «Ювентусу» Златане Ибрагимовиче и Криштиану Роналду.

    Деян Кулусевски
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    Деян Кулусевски

    «В "Ювентусе" у меня была возможность поучиться у легенд. Я познакомился со Златаном, когда он вернулся в сборную Швеции — в 39 лет, — и он сказал: "Послушайте, я с вами слишком мягок, ребята. Видели бы вы меня в 'Милане'.

    Я не понимал, что он имел в виду, пока однажды не пришел к нему в гости — он сказал мне, что тренируется по семь часов в день. Семь часов! Сейчас ему 42, а он все еще публикует фото и видео, на которых он тренируется, как зверь. Для чего, черт возьми, он тренируется?! Никто не знает. Просто таков Златан.

    А Криштиану? Что за парень! После тренировок все сидели в своих телефонах, печатали что-то, но не он. Вы могли видеть, как усердно он работал, как сильно ему этого хотелось, хотя ему больше нечего было доказывать.

    Честно говоря, я не из тех, кто о чем-то просит товарищей по команде, но я попросил Криштиану подписать его футболку и подарил ее матери. За пять лет до этого мы говорили о том, что я вернусь в Швецию и, возможно, найду нормальную работу.

    Теперь я играл с одним из величайших игроков всех времен. Мечты могут сбываться у обычных людей", — написал вингер "Тоттенхэма" в колонке для The Players’ Tribune.

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