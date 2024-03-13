Кулусевски: Златан тренировался как зверь, по 7 часов в день

Шведский полузащитник «Тоттенхэма»вспомнил о своих бывших партнерах по сборной Швеции и «Ювентусу»

«В "Ювентусе" у меня была возможность поучиться у легенд. Я познакомился со Златаном, когда он вернулся в сборную Швеции — в 39 лет, — и он сказал: "Послушайте, я с вами слишком мягок, ребята. Видели бы вы меня в 'Милане'.

Я не понимал, что он имел в виду, пока однажды не пришел к нему в гости — он сказал мне, что тренируется по семь часов в день. Семь часов! Сейчас ему 42, а он все еще публикует фото и видео, на которых он тренируется, как зверь. Для чего, черт возьми, он тренируется?! Никто не знает. Просто таков Златан.

А Криштиану? Что за парень! После тренировок все сидели в своих телефонах, печатали что-то, но не он. Вы могли видеть, как усердно он работал, как сильно ему этого хотелось, хотя ему больше нечего было доказывать.

Честно говоря, я не из тех, кто о чем-то просит товарищей по команде, но я попросил Криштиану подписать его футболку и подарил ее матери. За пять лет до этого мы говорили о том, что я вернусь в Швецию и, возможно, найду нормальную работу.

Теперь я играл с одним из величайших игроков всех времен. Мечты могут сбываться у обычных людей", — написал вингер "Тоттенхэма" в колонке для The Players’ Tribune.