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    Витсель о предстоящем матче с «Интером»: Завтра на своем стадионе мы можем исправить ситуацию

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    Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».

    Аксель Витсель
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    Аксель Витсель

    «Первый матч у нас не получился, но завтра на своем стадионе мы можем исправить ситуацию. Дома мы играем очень хорошо, так что это будет другой футбол.

    "Интер" чрезвычайно силен на всех позициях, так что легко нам не будет. Но если сыграем так же интенсивно и с такой же агрессией, то сможем сделать завтра что-то великое», — цитирует Витселя пресс-служба УЕФА.

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    • Первый матч между «Атлетико» и «Интером» закончился победой итальянского клуба со счетом 1:0. Ответный матч между этими командами состоится 13-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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