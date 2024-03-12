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    Личка: Деограсии будет тяжело спасти «Оренбург» от вылета

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о наставнике «Оренбурга» Давиде Деограсии.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    Ранее спортивный директор «Оренбурга» Андреев сказал, что клуб продаст Деограсию дороже, чем Личку, который до переезда в Москву работал в уральском клубе.

    «Честно скажу, это будет даже хорошо для "Оренбурга"! (смеется). Давид, когда приходил в "Оренбург", хотел строить академию, как делал это в Испании или "Динамо" (Брест). Потом случилось то, что случилось — смена тренеров.

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    • У Давида есть лицензия Рro, и он воспользовался шансом стать главным тренером. Ситуация "Оренбурга" тяжелая, но видите, как они стараются играть с мячом, не только обороняться.

    Как бывший тренер "Оренбурга", слежу за результатами и желаю команде удачи. Им будет тяжело», — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

    «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров, «Оренбург» находится на 14-й строчке.

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