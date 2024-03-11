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    Карпин объяснил список игроков сборной России

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    Главный тренер мужской сборной России Валерий Карпин прокомментировал список из 28 футболистов, которые были вызваны на товарищеские матчи.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Финальный список игроков, вызванных на УТС, составлен на основе 19 и 20-го туров в Мир РПЛ. Если в нём и будут изменения, то минимальные. Впереди у игроков, выступающих в России, матчи FONBET Кубка России, а у легионеров — игры в европейских чемпионатах.

    Будем надеяться, что все будут здоровы и с хорошим настроением прибудут на сбор в Новогорск», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

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