Карпин объяснил список игроков сборной России

Главный тренер мужской сборной Россиипрокомментировал список из 28 футболистов, которые были вызваны на товарищеские матчи.

«Финальный список игроков, вызванных на УТС, составлен на основе 19 и 20-го туров в Мир РПЛ. Если в нём и будут изменения, то минимальные. Впереди у игроков, выступающих в России, матчи FONBET Кубка России, а у легионеров — игры в европейских чемпионатах.

Будем надеяться, что все будут здоровы и с хорошим настроением прибудут на сбор в Новогорск», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Игра со сборной Сербии состоится в четверг, 21 марта. Со сборной Парагвая игра пройдет в понедельник, 25 марта.