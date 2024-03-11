Московский ЦСКА сыграет дома с «Ростовом» в рамках ответной четвертьфинальной встречи Кубка России. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 20:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

ЦСКА

ЦСКА в этом сезоне защищает титул обладателя Кубка России. В финале 11 июня прошлого года армейцы в «Лужниках» по пенальти оказались сильнее «Краснодара».

На групповом этапе текущего розыгрыша турнира подопечные Владимира Федотова стали первыми, опередив «Оренбург» в последнем туре благодаря победе в очном матче. Третьим в квартете стал «Сочи», замкнул четверку «Факел».

В чемпионате России ЦСКА идет на четвертой позиции. После рестарта сезона армейцы набрали 4 очка в 2-х матчах — ничья с «Оренбургом» (1:1) и победа над «Крыльями Советов» (2:0).

«Ростов»

«Ростов» вышел из группы Кубка России со второго места, пропустив вперед «Локомотив», но опередив «Урал» и «Рубин». Подопечные Валерия Карпина в 6-ти матчах заработали 11 очков себе в актив: 3 победы, одна ничья и 2 поражения.

В прошлом сезоне «жёлто-синие» добрались до полуфинала Пути регионов, где по пенальти уступили будущему финалисту турнира — «Краснодару».

После 20-ти туров чемпионата России «Ростов» набрал 27 очков, что позволяет ему занимать текущую 10-ю строчку. После зимней паузы команда Карпина выиграла в обоих матчах, одержав победы над «Крыльями Советов» (2:0) и «Краснодаром» (2:1).

Личные встречи

В первом матче 1/8 финала Кубка России команды обменялись забитыми мячами (1:1). Матч был сыгран 29 ноября прошлого сезона.

Всего в 10-ти последних очных встречах на счету ЦСКА 6 побед, «Ростов» оказался сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Ростов» с коэффициентом 1.84.