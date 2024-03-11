Черчесов отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак»

Известный тренерпрокомментировал информацию о том, что он заменитна посту главного тренера

Сообщалось, что в понедельник у президента «Спартака» Александра Матыцына состоится встреча с Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на замену испанцу.

«В 20-м туре РПЛ я побывал на матчах "Динамо" — "Ахмат" и "Локомотив" — "Сочи", а вот в Лужники на игру "Спартака" с "Факелом" не ездил.

Ни с кем из руководства красно-белых в последнее время не общался, на сегодняшний день о какой-то встрече со мной ничего не знаю.

Не хотелось бы читать о себе то, чего нет», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».