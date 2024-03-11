В Камеруне дисквалифицированы 62 футболиста

17-летний Виктор Дуала Фото: globallookpress.com
Главной причиной такого шага стало сокрытие настоящего возраста. Сейчас ведется расследование, результаты станут известны позже.
Одним из футболистов, оказавшихся в эпицентре скандала, стал 17-летний полузащитник Вильфред Натан Дуала, бывший в заявке национальной сборной на Кубке Африки-2024. Там он ни разу не выходил на поле.
Дуала играет сейчас за «Викторию Юнайтед» скрыл свой настоящий возраст, после чего получил дисквалификацию и пока отстранен от игр в плей-офф чемпионата Камеруна. Напомним, махинации с возрастом являются давней проблемой африканского футбола.