В Камеруне дисквалифицированы 62 футболиста

Как сообщает издание Daily Mail, федерация футбола Камеруна отстранила 62 местных игрока на неопределенный срок.

Главной причиной такого шага стало сокрытие настоящего возраста. Сейчас ведется расследование, результаты станут известны позже.

Одним из футболистов, оказавшихся в эпицентре скандала, стал 17-летний полузащитник Вильфред Натан Дуала, бывший в заявке национальной сборной на Кубке Африки-2024. Там он ни разу не выходил на поле.

Дуала играет сейчас за «Викторию Юнайтед» скрыл свой настоящий возраст, после чего получил дисквалификацию и пока отстранен от игр в плей-офф чемпионата Камеруна. Напомним, махинации с возрастом являются давней проблемой африканского футбола.