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    В Камеруне дисквалифицированы 62 футболиста

    Футбол Сборная Камеруна
    Как сообщает издание Daily Mail, федерация футбола Камеруна отстранила 62 местных игрока на неопределенный срок.

    17-летний Виктор Дуала
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    17-летний Виктор Дуала

    Главной причиной такого шага стало сокрытие настоящего возраста. Сейчас ведется расследование, результаты станут известны позже.

    Одним из футболистов, оказавшихся в эпицентре скандала, стал 17-летний полузащитник Вильфред Натан Дуала, бывший в заявке национальной сборной на Кубке Африки-2024. Там он ни разу не выходил на поле.

    Дуала играет сейчас за «Викторию Юнайтед» скрыл свой настоящий возраст, после чего получил дисквалификацию и пока отстранен от игр в плей-офф чемпионата Камеруна. Напомним, махинации с возрастом являются давней проблемой африканского футбола.

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