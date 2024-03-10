Тикнизян: Мы недовольны тем, что не реализовали свои моменты, упустили победу

Защитникподвел итог матча против(2:2).

«Я пока не могу объяснить, что с нами происходит. Но рецепт успеха всегда один — это работа. У меня нет вопросов по удалению Карпукаса. Мы недовольны тем, что не реализовали свои моменты, упустили победу. Мы были ближе к трем очкам, чем "Сочи".

Борьба за медали? Еще раз повторюсь, мы должны работать и не смотреть в турнирную таблицу. Надо идти от игры к игре.

Повышенные тона в раздевалке? Это нормально, это эмоции. Конфликтов в команде нет. Мы очень требовательные друг к другу. Очень расстроены, что не смогли победить.

Удаление Карпукаса? Конечно, подержали. Артем очень классный футболист. А я сам через это не раз проходил. У меня их было побольше. Надеюсь, это было последнее его удаление», — приводит слова Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 очка и занимает пятое место. «Сочи» заработал 13 очков и расположился на 16-й строчке.