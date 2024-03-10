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    Роналду — о жесте у паха: Такое поведение нормально для Европы, но кто не совершает ошибок?

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду объяснил свой неприличный жест во время игры с «Аль-Шабабом» (3:2).

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Движение, за которое меня наказали, было неправильно понято, я всегда уважаю обычаи и традиции стран.

    Могу гарантировать это, потому что я человек, и ничто не идеально. Жизнь состоит из ошибок, но лучше сократить количество ошибок, чтобы стать лучше.

    Некоторые люди неправильно понимают вещи, и мои действия всегда понимают неправильно, и то, что я сделал раньше и за что был наказан, тоже неправильно поняли, я уважаю страну.

    Такое поведение нормально для Европы, иногда страсть к матчу и энтузиазм заставляют тебя совершать ошибки... А кто не совершает ошибок? Но я не делал ничего плохого намеренно», — приводит слова Роналду Al Nassr Zone.

    В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии, забил 22 гола и сделал 9 голевых передач.

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