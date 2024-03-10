Роналду — о жесте у паха: Такое поведение нормально для Европы, но кто не совершает ошибок?

Нападающийобъяснил свой неприличный жест во время игры с(3:2).

«Движение, за которое меня наказали, было неправильно понято, я всегда уважаю обычаи и традиции стран.

Могу гарантировать это, потому что я человек, и ничто не идеально. Жизнь состоит из ошибок, но лучше сократить количество ошибок, чтобы стать лучше.

Некоторые люди неправильно понимают вещи, и мои действия всегда понимают неправильно, и то, что я сделал раньше и за что был наказан, тоже неправильно поняли, я уважаю страну.

Такое поведение нормально для Европы, иногда страсть к матчу и энтузиазм заставляют тебя совершать ошибки... А кто не совершает ошибок? Но я не делал ничего плохого намеренно», — приводит слова Роналду Al Nassr Zone.

В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч за «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии, забил 22 гола и сделал 9 голевых передач.