Тренер «Сочи» Морено: Мои игроки показали, что способны на многое

Главный тренер «Сочи»дал послематчевый комментарий после игры 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2) и особо отметил характер своих игроков.

«Важное очко и положительный для нас момент, потому что мы играли против очень сильного соперника на его поле. Также это важный момент для того, чтобы впоследствии набрать свои очки. Я уверен, что результат придет, и мы выполним свою задачу.

Мы доказали, что можем бороться и играть на равных с таким соперником. Хочу поздравить свою команду. Игрокам удалось показать настоящий характер в момент, когда все складывается не в твою пользу. Команда показала, что способна бороться за многое. Это очень положительный момент для нас», — цитирует Морено официальный сайт «Сочи».

Календарь и таблица РПЛ

После 20-ти туров «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ. При Роберто Морено команда провела два матча и набрала два очка.