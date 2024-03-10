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    «Верона» минимально победила «Лечче»

    «Лечче» — «Верона»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 28-го тура итальянской Серии А «Верона» на выезде переиграла «Лечче» со счетом 1:0.

    «Верона»
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    «Верона»

    Автором единственного забитого мяча в этом противостоянии стал Майкл Фолоруншо.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Верона 0:1
    Гол: 0:1 Michael Folorunsho (17') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей, Марин Понграчич, Федерико Баскиротто, Антонино Галло (Patrick Dorgu, 70'), Хоан Гонсалес, Юльбер Рамадани (Алексис Блен, 81'), Реми Уден (Santiago Pierotti, 81'), Никола Крстович, Ламек Банда (Никола Сансоне, 70'), Pontus Almqvist (Роберто Пикколи, 60') Верона: Лоренцо Монтипо, Диего Коппола, Джанджакомо Маньяни, Дарко Лазович (Стефан Митрович, 76'), Томаш Суслов (Тома Анри, 86'), Суат Сердар (Даниэл Силва, 76'), Ондрей Дуда, Тейянни Нослин (Кароль Свидерский, 58'), Michael Folorunsho, Juan Cabal, Jackson Tchatchoua (Фабьен Сентонс, 58') Предупреждения: Ламек Банда (37'), Jackson Tchatchoua (43'), Никола Сансоне (79'), Даниэл Силва (84'), Марин Понграчич (90 + 2'), Тома Анри (90 + 2')

    Календарь и таблица Серии А

    «Верона» смогла набрать 26 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. У «Лечче» 25 пунктов и 16-я строчка.

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