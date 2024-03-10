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    Камавинга: Если мы победим на Евро, то я покрашу свои волосы в сине-бело-красный цвет

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    Полузащитник «Реала» и сборной Франции Эдуарду Камавинга рассказал, что будет делать, если национальная команда выиграет Евро-2024.

    Эдуарду Камавинга в футболке сборной Франции
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    Эдуарду Камавинга в футболке сборной Франции

    «Цель всех французов заключается в том, чтобы выиграть Евро, мы хотим этого! Олимпийские игры? Это тоже цель, но давайте поговорим об этом после чемпионата Европы.

    Если мы победим на Евро, то я покрашу свои волосы в сине-бело-красный цвет (цвета флага Франции)», — приводит слова Камавинга Telefoot.

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    • Напомним, что сборная Франции сыграет в одной группе с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник выяснится по итогам стыковых матчей. Евро-2024 стартует 14-го июня, а заканчивается 14-го июля.

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