Камавинга: Если мы победим на Евро, то я покрашу свои волосы в сине-бело-красный цвет

Полузащитники сборной Франциирассказал, что будет делать, если национальная команда выиграет Евро-2024.

«Цель всех французов заключается в том, чтобы выиграть Евро, мы хотим этого! Олимпийские игры? Это тоже цель, но давайте поговорим об этом после чемпионата Европы.

Если мы победим на Евро, то я покрашу свои волосы в сине-бело-красный цвет (цвета флага Франции)», — приводит слова Камавинга Telefoot.

Напомним, что сборная Франции сыграет в одной группе с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник выяснится по итогам стыковых матчей. Евро-2024 стартует 14-го июня, а заканчивается 14-го июля.