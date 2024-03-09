Тухель: Мы были хороши с мячом, создали много моментов и воспользовались ими

Главный тренерпрокомментировал победу в матче с(8:1).

«Майнц очень хорошо сыграл в первом тайме и действовал смело. Нам нужно было очень стараться и быть мобильнее. Мы не теряли голову и порядок, когда они владели мячом. Мы были очень хороши в единоборствах, это отличный знак. Мы были хороши с мячом, создали много моментов и воспользовались ими.

Мы очень довольны победой. Но, несмотря на результат, в первом тайме были длинные отрезки когда игра была напряженной.

Кейн? Я верю, что он может все. Он делает то же, что и всегда, на протяжении всей своей карьеры. Он образец для подражания, великая личность, топ-игрок. Быть его тренером — это подарок. Каждую неделю он доказывает, что его подписание было верным решением», — приводит слова Тухеля Bayern&Germany.

«Бавария» идет второй таблице Бундеслиги с 57 очками. «Майнц» находится в зоне вылета с 16 очками.