Тюкавин: Игра весь матч была под нашим контролем

Нападающий московскоговысказался о матче против(2:0).

«Ахмат защищался большими силами, пришлось больше двигаться, чтобы вскрывать такую оборону. У нас были моменты, но не получалось их реализовать. Думаю, игра весь матч была под нашим контролем.

Всегда нужно дорабатывать в чем‑то. Главное, что выиграли, а игру разберем завтра с утра. Впереди нас ждет "Зенит".

Мы двигаемся от игры к игре и стараемся подняться выше в таблице. Как видите, пока это нас не сбивает», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

«Динамо» идет с 38 очками на втором месте и вплотную приблизилось к «Краснодару» (39). «Ахмат» пока на 12-м месте с 20 очками.