Силкин: С такой обороной «Динамо» нечего ловить в Кубке России

Бывший игрок и главный тренер московского «Динамо»прокомментировал матч 20-го тура против «Ахмата», который завершился победой его родного клуба со счетом 2:0.

«В матче с "Динамо" мне очень понравился "Ахмат", но мастерство игроков не позволило им забить. С такой игрой в обороне "Динамо" нечего ловить с "Зенитом" в Кубке России. У "Ахмата" было много подходов, столько моментов создали. Команда Лички могла и у десятерых не выиграть.

"Ахмат" ещё и красную карточку получил, но всё справедливо. Футболистам надо играть, а не выяснять отношения с судьями. Сами виноваты, но их игра в этот раз мне понравилась», — сказал Силкин «Чемпионату».

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После этой победы «Динамо» занимает третье место с 38 очками и всего на два отстает от лидера «Зенита».

13 марта они встретятся в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, в первой игре «Динамо» выиграло со счетом 1:0.