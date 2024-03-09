Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: Хочу создать команду, которая побеждает

Ангелос Постекоглу Фото: globallookpress.com
«Не вижу смысла стремиться к чему-то другому, кроме как к первому месту. Я здесь, чтобы создать команду, которая побеждает. Гораздо важнее, чтобы к концу года у нас была команда, продолжающая прогрессировать и способная бросить вызов в следующем году.
Лига чемпионов? Если команда не развивается, это бессмысленно. Продвинулся ли наш футбол? Мы лучшая команда? Мы сильнее? Собираемся ли мы совершенствоваться летом, чтобы быть уверенными, что в следующем году мы будем ещё лучше? Для меня это гораздо важнее», — приводит слова Постекоглу Goal.com.
После 26 туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 50 очков и занимает пятое место.