Сафонов прокомментировал поражение от «Ростова»

Вратарьвысказался о матче против(1:2).

«Мне кажется, мы не так много мячей именно обрезали. В принципе, если команда прессингует так каждый матч, будет странно, если мы будем к этому не готовы. Поэтому мы это рассматривали.

Судейство комментировать не хочу. Но сказать, что судья был категоричным — наверное, это минимум, который был возможен в данной ситуации.

Отсутствие Сперцяна? Сейчас тяжело сказать. Надо посмотреть в первую очередь, наверное, статистику единоборств. Кажется, что в первом тайме мы проигрывали борьбу и владение переходило к сопернику. Исправил бы что-то Эдик? Не знаю.

Борьба за чемпионство? Разговоров много. Они ходят всегда. До этих двух матчей наверняка многие говорили, что "Краснодар" не станет чемпионом. Посмотрим, как будет впереди», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Ростов» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (39 баллов).