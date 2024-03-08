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    Сафонов прокомментировал поражение от «Ростова»

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    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о матче против «Ростова» (1:2).

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Мне кажется, мы не так много мячей именно обрезали. В принципе, если команда прессингует так каждый матч, будет странно, если мы будем к этому не готовы. Поэтому мы это рассматривали.

    Судейство комментировать не хочу. Но сказать, что судья был категоричным — наверное, это минимум, который был возможен в данной ситуации.

    Отсутствие Сперцяна? Сейчас тяжело сказать. Надо посмотреть в первую очередь, наверное, статистику единоборств. Кажется, что в первом тайме мы проигрывали борьбу и владение переходило к сопернику. Исправил бы что-то Эдик? Не знаю.

    Борьба за чемпионство? Разговоров много. Они ходят всегда. До этих двух матчей наверняка многие говорили, что "Краснодар" не станет чемпионом. Посмотрим, как будет впереди», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

    После этого матча «Ростов» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции (39 баллов).

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