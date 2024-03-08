ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Булыкин«В этом сезоне Лигу чемпионов опять выиграет Манчестер Сити». Дмитрий Булыкин — об Абаскале и Промесе, фаворитах в ЛЧ и российских судьях
    Все новости спорта

    Нападающий «МЮ» Хейлунн признан лучшим футболистом месяца в АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Арсенал Астон Вилла Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Вулверхэмптон Фулхэм
    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн стал лучшим игроком английской Премьер-лиги в феврале.

    Расмус Хейлунн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Расмус Хейлунн

    Стало известно, что форвард «красных дьяволов» обогнал в голосовании вингера «Арсенала» Букайо Сака, форварда «Астон Виллы» Олли Уоткинса, атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена, хавбека «Брайтона» Паскаля Гросса, полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса и нападающего «Фулхэма» Родриго Муниса.

    Напомним, что за февраль Хейлунн провел 5 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, в которых забил 4 гола. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 28-и матчах «красных дьяволов» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи.

  • Чемпионская гонка в АПЛ: «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ман Сити» могут подарить незабываемую битву за титул
  • В АПЛ намечается еще один исторический сезон
  • 05/03/2024

    • Ранее сообщалось о том, что наставник «Арсенала» Микель Артета стал лучшим тренером английской Премьер-лиги в феврале.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» оторваться от «Зенита» в чемпионской гонке?
  • «Ростов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Барселона» потеряет очки в матче с «Мальоркой»?
  • «Барселона» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Энтони Джошуа без проблем пройдет Фрэнсиса Нганну?
  • Джошуа — Нганну. Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ростов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Джошуа — Нганну
  • Бои
  • Завтра в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бостон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры