Нападающий «МЮ» Хейлунн признан лучшим футболистом месяца в АПЛ

Нападающийстал лучшим игроком английской Премьер-лиги в феврале.

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Стало известно, что форвард «красных дьяволов» обогнал в голосовании вингера «Арсенала» Букайо Сака, форварда «Астон Виллы» Олли Уоткинса, атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена, хавбека «Брайтона» Паскаля Гросса, полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса и нападающего «Фулхэма» Родриго Муниса.

Напомним, что за февраль Хейлунн провел 5 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, в которых забил 4 гола. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 28-и матчах «красных дьяволов» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что наставник «Арсенала» Микель Артета стал лучшим тренером английской Премьер-лиги в феврале.