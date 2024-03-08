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    Алонсо: «Карабах» — сильная команда. Мы не знаем, что произойдет на следующей неделе

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подвел итог матча против «Карабаха» (2:2).

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Это был напряженный и трудный матч. Результат в первом тайме получился не очень хорошим. "Карабах" — сильная команда. Мы не знаем, что произойдет на следующей неделе.

    Учитывая 90 минут, нам повезло по сравнению с соперником.

    Когда я говорю об азербайджанском футболе, я имею в виду "Карабах". Они давно в еврокубках. Я смотрел их матчи с "Атлетико" в Лиге чемпионов. В этой команде видна работа главного тренера», — приводит слова Алонсо Report.az.

    Ответный матч пройдет в Леверкузене 14 марта.

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