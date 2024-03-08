Алонсо: «Карабах» — сильная команда. Мы не знаем, что произойдет на следующей неделе

Главный тренерподвел итог матча против(2:2).

«Это был напряженный и трудный матч. Результат в первом тайме получился не очень хорошим. "Карабах" — сильная команда. Мы не знаем, что произойдет на следующей неделе.

Учитывая 90 минут, нам повезло по сравнению с соперником.

Когда я говорю об азербайджанском футболе, я имею в виду "Карабах". Они давно в еврокубках. Я смотрел их матчи с "Атлетико" в Лиге чемпионов. В этой команде видна работа главного тренера», — приводит слова Алонсо Report.az.

Ответный матч пройдет в Леверкузене 14 марта.