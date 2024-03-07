Сергеев: «Зениту» надо забыть об игре со «Спартаком» и забрать свое в матче с «Уралом»

Нападающий «Зенита»рассказал о настрое команды перед матчем св 20-м туре РПЛ.

В прошлом туре «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).

«Будет непростая игра — она пройдет на выезде. Жалко, что не удалось победить в предыдущем матче, но мы провели работу над ошибками, сделали выводы и будем готовиться к "Уралу". Надо забирать свое! Эта команда — непростая. Самое главное — победить.

Все в рабочем настроении, нужно забыть о прошлой игре и готовиться к следующим матчам.

Конечно, поля в России сейчас находятся не в таком состоянии, как на сборах, но весна уже на носу, они будут становиться все лучше и лучше. Не обращаем на это внимание и отталкиваемся только от своей игры.

"Урал" — хорошая команда и хороший подбор игроков. Сборы — это одно дело, а сейчас будет совсем другая игра. Нам надо забирать свое», — приводит слова Сергеева пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Урал» — «Зенит» пройдет 9 марта в Екатеринбурге, начало — в 14:00 мск.