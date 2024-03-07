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    Регилон: Мне под силу играть в «Тоттенхэме», я не понимаю Постекоглу

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    Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон, выступающий на правах аренды за «Брентфорд», недоволен, что наставник «шпор» Ангелос Постекоглу решил обойтись без его услуг в текущем сезоне.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «До сих пор не понимаю, почему так произошло. Во время предсезонной подготовки я был очень счастлив, и Постекоглу был доволен мной. Я как обычно принимал участие в матчах.

    За неделю до начала сезона я подошёл к Постекоглу и задал вопрос: "Ты хочешь видеть меня в клубе?" Он ответил: "Да, я рассчитываю на тебя". На следующий день мне сказали не тренироваться с командой, это было странно.

    Знаю, что мне под силу играть в "Тоттенхэме", но увы, многие аспекты футболисты не в состоянии контролировать. Я не хочу сидеть на скамейке. Мне 27 лет, карьера футболиста не вечна. Я не понимаю, почему в один прекрасный день тренер говорит тебе "да", а уже завтра отвечает "нет". Думаю, что это связано с не с футбольными причинами», — приводит слова Регилона The Times.

    Календарь и таблица АПЛ

    Регилон выступает за «Тоттенхэм» с 2020 года. Контракт футболиста со «шпорами» истекает летом 2025 года.

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