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    Кроос после матча с «Лейпцигом»: «Реал» доволен результатом, но не игрой

    Футбол Реал Мадрид РБ Лейпциг
    Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос после домашней ничьей с «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов признал, что команда слабо провела игру.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Реал» выиграл у «Лейпцига» (1:0, 1:1) по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал турнира.

    «"Лейпциг" хорошо играл, очень хорошо защищался и благодаря своей обороне мог проводить хорошие контратаки. Мы знали, что они могут быть опасными.

    Одно дело — результат, другое — то, как ты играешь. В перерыве мы были довольны результатом, но не тем, как мы играли.

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    • Второй тайм был немного лучше, но это все равно не то, чего мы хотим. Мы не очень хорошо справились с этим, но все-таки вышли в четвертьфинал», — приводит слова немецкого футболиста официальный сайт УЕФА.

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