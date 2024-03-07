Кроос после матча с «Лейпцигом»: «Реал» доволен результатом, но не игрой

Полузащитник мадридского «Реала»после домашней ничьей св ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов признал, что команда слабо провела игру.

«Реал» выиграл у «Лейпцига» (1:0, 1:1) по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал турнира.

«"Лейпциг" хорошо играл, очень хорошо защищался и благодаря своей обороне мог проводить хорошие контратаки. Мы знали, что они могут быть опасными.

Одно дело — результат, другое — то, как ты играешь. В перерыве мы были довольны результатом, но не тем, как мы играли.

Второй тайм был немного лучше, но это все равно не то, чего мы хотим. Мы не очень хорошо справились с этим, но все-таки вышли в четвертьфинал», — приводит слова немецкого футболиста официальный сайт УЕФА.