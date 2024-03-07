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    «Аякс» и «Астон Вилла» сыграли вничью в 1/8 финала Лиги конференций

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    Обзор матчей 1/8 финала Лиги конференций.

    «Астон Вилла»
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    «Астон Вилла»

    В одной из встреч «Аякс» сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0).

    За весь матч «Аякс» заработал 1 красную карточку на 86-й минуте и сумел 1 ударить в створ ворот. «Астон Вилла» также получила 1 красную карточку на 83-й минуте и дважды угрожать воротам соперника.

    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала
    Аякс — Астон Вилла 0:0
    Аякс: Диант Рамай, Тристан Гойер, Девин Ренс, Ахметджан Каплан, Йоррел Хато, Борна Соса, Кристиан Хлинссон (Чуба Акпом, 80'), Джордан Хендерсон, Сиверт Маннсверк (Бранко ван ден Бомен, 76'), Кеннет Тейлор, Брайан Бробби Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь (Алекс Морено, 74'), Пау Торрес (Мэтти Кэш, 46'), Клеман Лангле, Эзри Конса, Юри Тилеманс, Дуглас Луис, Тим Айрогбунам (Николо Дзаньоло, 73'), Олли Уоткинс, Морган Роджерс (Леон Бэйли, 62'), Мусса Диаби (Джон МакГинн, 62') Предупреждения: Сиверт Маннсверк (24'), Эзри Конса (26'), Мэтти Кэш (64'), Тристан Гойер (68'), Николо Дзаньоло (76'), Эзри Конса (83'), Тристан Гойер (86')

    Ответная игра между этими командами в рамках 1/8 финала Лиги конференций состоится 14-го марта.

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    В параллельном матче «Мольде» обыграл «Брюгге» (2:1).

    Первый гол норвежская команда забила на 43-й минуте. Отличился игрок «Мольде» Халлдор Стеневик.

    На 85-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Мольде». Одиннадцатиметровый удар реализовал Максим Де Кёйпер.

    Уже на 90+2-й минуте игрок «Мольде» Фредрик Гульбрандсен забил победный гол.

    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала
    Мольде — Брюгге 2:1
    Голы: 1:0 Halldor Stenevik (43'), 1:1 Максим Де Кёйпер (пенальти) (85'), 2:1 Фредрик Гульбрандсен (90 + 3') Мольде: Оливер Петерсен, Эйрик Хёуган (Halldor Stenevik, 16'), Андерс Хагельcкьер, Каспер Эйванн, Мартин Линнес, Кристоффер Хёуген, Эйрик Хестад (Кристиан Эриксен, 63'), Маркус Коса, Фредрик Гульбрандсен, Ветон Бериша, Mats Moller Daehli (Никлас Эдегор, 90') Брюгге: Нордин Яккерс, Максим Де Кёйпер, Бьорн Мейер, Брандон Мехеле (Хоэль Ордоньес, 81'), Йорне Спилерс (Кириани Саббе, 46'), Денис Одои, Михал Скурась (Филип Синкернагель, 74'), Каспер Нильсен (Андреас Ольсен, 74'), Ханс Ванакен, Рафаэль Оньедика, Ферран Жутгла (Victor Barbera Moreno, 90') Предупреждение: Андерс Хагельcкьер (80')

    Ответная игра между этими командами состоится 14-го марта.

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