ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль Погба Звезда сборной и клубный провал. Противоречивая карьера Поля Погба
    Все новости спорта

    Субименди объяснил, почему «Реал Сосьедад» проиграл «ПСЖ» и в ответном матче

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Реал Сосьедад ПСЖ Лига чемпионов
    Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди рассказал, почему клуб из Сан-Себастьяна проиграл «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Мартин Субименди
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Субименди

    «Реал Сосьедад» уступил «ПСЖ» по сумме двух матчей (0:2, 1:2) и завершил выступление в турнире.

    «Нас сильно поразило то, что они забили в первые 15 минут. Должно было быть наоборот. Это был наш план: если не смогли забить, то хотя бы не пропустить.

    Этот гол сильно сбил наши планы, и нам было трудно забить первый гол, который был забит очень и очень поздно.

    Я думаю, что в целом мы провели очень, очень хорошую кампанию. Это поможет нам значительно вырасти в плане опыта.

  • Чемпионская гонка в АПЛ: «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ман Сити» могут подарить незабываемую битву за титул
  • В АПЛ намечается еще один исторический сезон
  • Вчера

    • Честно говоря, я думаю, что они были лучше, у меня нет оправданий. Но я думаю, что этот опыт приведет к позитивным вещам и урокам, которые будут нам полезны», — приводит слова Субименди официальный сайт УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шокирует ли «Лейпциг» «Реал» в Мадриде?
  • «Реал» Мадрид — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Разгромит ли «Манчестер Сити» «Копенгаген»?
  • «Манчестер Сити» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Обыграет ли «Спортинг» «Аталанту»?
  • «Спортинг» Лиссабон — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спарта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бенфика — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рома — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры