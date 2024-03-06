Субименди объяснил, почему «Реал Сосьедад» проиграл «ПСЖ» и в ответном матче

Полузащитник «Реала Сосьедад»рассказал, почему клуб из Сан-Себастьяна проигралв ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал Сосьедад» уступил «ПСЖ» по сумме двух матчей (0:2, 1:2) и завершил выступление в турнире.

«Нас сильно поразило то, что они забили в первые 15 минут. Должно было быть наоборот. Это был наш план: если не смогли забить, то хотя бы не пропустить.

Этот гол сильно сбил наши планы, и нам было трудно забить первый гол, который был забит очень и очень поздно.

Я думаю, что в целом мы провели очень, очень хорошую кампанию. Это поможет нам значительно вырасти в плане опыта.

Честно говоря, я думаю, что они были лучше, у меня нет оправданий. Но я думаю, что этот опыт приведет к позитивным вещам и урокам, которые будут нам полезны», — приводит слова Субименди официальный сайт УЕФА.